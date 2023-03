Chi è Alessia D'Alessandro, nuova fidanzata di Luigi Di Maio

L'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha una nuova fidanzata. È ormai ufficiale la nuova storia con Alessia D'Alessandro, 33enne italo-tedesca. I due sono apparsi per la prima volta in pubblico a Venezia nello scorso weekend ma la storia sembra andare avanti da tempo. Il nome della D'Alessandro non è però sconosciuto ai cronisti politici. La 33enne fu al centro di un caso internazionale.

Nel 2018 venne candidata, proprio da Di Maio, alle Politiche nel collegio Agropoli-Castellabate e considerata l'anti Franco Alfieri, fedelissimo di Vincenzo De Luca. Nel presentarla Di Maio disse che lavorava nel partito di Angela Merkel, la Cdu. Dopo poco arrivò una smentita dalla Germania, creando un caso internazionale. Con un curriculum internazionale, D'Alessandro ha anche fatto la modella in passato per pagarsi gli studi. La relazione con l'ex ministro arriva dopo la rottura di Di Maio con Virginia Saba di qualche mese fa.