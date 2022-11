Nuovo amore per Brad Pitt? Avvistato al concerto di Bono con l'ex moglie di un collega

Nuovo amore per Brad Pitt? L’attore dopo la separazione da Angelina Jolie avrebbe ritrovato la felicità con Ines de Ramon, ex moglie del collega Paul Wesley. Il 58enne è stato avvistato in atteggiamenti intimi con la 29enne la scorsa domenica durante un concerto di Bono a Los Angeles.

Concerto d’amore

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la coppia è arrivata insieme all’evento intorno alle 20:00, per poi incontrarsi con alcuni dei amici famosi di Pitt, tra cui Cindy Crawford, Rande Gerber e Sean Penn. Pitt e la De Ramon nonostante i quasi 30 anni di differenza sono apparsi complici e affiatati durante il concerto, scambiando abbracci e dolci effusioni.

I due hanno anche sfoggiato due look en pedant. L’attore di "Bullet Train" ha scelto un outfit casual con jeans, felpa grigia e maglietta bianca, mentre la ragazza ha optato per un paio di pantaloni di pelle, camicione in flanella e borsa Hermès giallo brillante a ravvivare l’ensamble. Dopo il concerto, Pitt - che di recente è stato accostato a Emily Ratajkowski - è stato visto andarsene con la sua Tesla mentre la de Ramon avrebbe lasciato l’evento con la guardia del corpo di Brad.

Chi è Ines De Ramon

Ines de Ramon è originaria del New Jersey ed ha 29 anni. Nel 2013, si è laureata in Amministrazione Aziendale presso la University of Geneva. Ha lavorato per un prestigioso marchio di gioielli, inoltre, secondo il DailyMail, oltre ad avere una relazione con Brad Pitt, lavorerebbe anche nel team dell'attore. Ines de Ramon è soprattuto nota per essere stata la moglie dell’attore Paul Wesley. I due si sono sposati nel 2019 e solo due mesi fa hanno annunciato il divorzio.

Anche Brad Pitt sta ancora affrontando la separazione con Angelina Jolie, con cui è finita nel 2016. I due sono in combutta per la custodia dei figli. Nel corso di questi 7 anni l’attore è stato accostato a molte donne, ma ha deciso di non mostrarsi mai accanto a nessuno per non danneggiare il rapporto con i figli. Ines è la prima donna con cui Pitt esce allo scoperto. Che stavolta si tratti di qualcosa di serio?