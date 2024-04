Uomini e donne, Francesca Del taglia esce allo scoperto con il nuovo amore

Si chiama Marco Cusmati ed è un ingegnere di Riccione il nuovo amore di Francesca Del Taglia. A fine marzo iniziavano ad esserci i primi rumors sul web circa una nuova frequentazione in corso dell'ex corteggiatrice. Nei giorni scorsi i due sono usciti allo scoperto sui social.

È ormai diventata ufficiale la love story tra la 35enne fiorentina e l'ingegnere di Riccione. I due erano stati avvistati in Emilia Romagna in un paio di occasioni e nei giorni scorsi hanno condiviso sui social una foto inequivocabile. Cusmati, in passato è stato fidanzato con l’influencer e modella Evelina Mucerscaia, ed è padre di due figli.

Nessun ritorno di fiamma con l'ex tronista e padre dei sui figli Brando e Zeno che oramai sembra concentrato su altro. Prima di Cusmati, l'ex corteggiatrice aveva avuto anche una breve relazione con Federico, camionista toscano di cui aveva postato diverse foto sui social durante la loro relazione.