Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato: chi è Alfredo. Con l'ex è finita male

"Non voglio esporlo, correre troppo". Così Tina Cipollari, 56 anni, conferma le voci che la vogliono di nuovo innamorata. Al suo fianco c'è Alfredo, un uomo di cui per la prima volta rivela alcuni dettagli e che arriva dopo la fine della frequentazione col ristoratore Vincenzo Ferrara e del matrimonio con Kikò Nalli, da cui ha avuto tre figli. E' lui il nuovo fidanzato di cui si parlava da tempo.

Era stata proprio lei a rivelare a Uomini e Donne, show di cui è opinionista storica, di essere tornata single. Ed oggi è sempre lei a rivelare al settimanale Vero di avere il cuore di nuovo impegnato. Poco è dato sapere del nuovo cavaliere della vamp, proprio perché la donna vuole custodire la relazione il più possibile nella discrezione. Lui si chiama Alfredo e non è chiaro quale sia la sua professione ma di certo non fa parte del mondo dello spettacolo. Ignora l'età, sappiamo che abita a Roma.

Il primo incontro tra Tina e Alfredo sarebbe avvenuto grazie ad amici in comune. Per ora, invece, non ci sarebbe stato alcun incontro con i figli di lei, ovvero Mattias, Gianluca e Francesco, nati proprio dalla relazione con Kiko. "Non voglio destabilizzarli - ha dichiarato ancora la Cipollari - non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate".

Con l'ex è finita male

Con la frase "quel signore di Firenze" Tina lascia inoltre intendere che con Vincenzo, proprietario della nota Osteria del Porcellino in città, è finita male dopo una love story durata un paio di anni.

Chissà se sarà questo Alfredo l'uomo che tornerà ad essere centrale nella vita della biondissima protagonista di Canale 5. In questi mesi si è parlato di un ritorno di fiamma con Kikò, ma è stata lei a mettere subito a tacere i pettegolezzi: l'amore è finito definitivamente dopo ben 12 anni di matrimonio, per la coppia non vi sono speranze. Lui in seguito ha avuto una storia con Ambra Lombardo, una donna conosciuta al Gf Vip, ma poi è tornato single. Per lei il nuovo inizio porta il nome di Alfredo.