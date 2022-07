"L'anguria fa ingrassare? Basta terrorizzare le persone sul cibo". Il centro disturbi alimentari contro la nutrizionista di TikTok

Nel mare magnum dei medici che si stanno inventando tiktoker, c'è anche Marilena Di Lorenzo, biologa nutrizionista che ieri è finita al centro delle critiche per l'ormai famoso video in cui sottolineava che "l'anguria non è acqua e fa ingrassare". Video che è stato stigmatizzato da più parti, perché i toni sono stati considerati poco delicati nei confronti di chi soffre un disturbo alimentare. Ad intervenire sul tema è oggi anche il Centro DCA, ovvero Centro per disturbi alimentari diretto dallo psicologo Giuseppe Magistrale, tra i più seguiti proprio dai ragazzi della piattaforma cinese.

"Ma è possibile - esordisce Magistrale - che nel 2022 a professionisti della salute sfugga ancora che esistono persone terrorizzate dal cibo? E che magari un certo tipo di comunicazione può amplificare questo terrore?". E ancora: "Ci rendiamo conto che molto spesso queste stesse persone per uscire da circoli viziosi di abbuffate e restrinzioni hanno bisogno di sconfiggerli e non di alimentarle?".

Marilena Di Lorenzo, il cui motto è "non darti una dieta ma insegnarti uno stile di vita" e la cui caratterizzazione sta proprio nella schiettezza dei toni (e in quell'Oooh iniziale), non ha invece ancora replicato alle critiche. Nel video delle polemiche, pubblicato lo scorso 2 luglio, diceva: "Ohhh, questa è anguria non è acqua. L'anguria, così come tutta l'altra frutta, fa ingrassare. In questa ciotola ce ne sono 400 grammi ed è la porzione di frutta della giornata".