Stop della famiglia Berlusconi: "Bloccati assegni da 2.500 euro e mandate lettere di sfratto alle Olgettine"

La famiglia Berlusconi dice basta ai bonifici a favore delle Olgettine. Proprio nei giorni in cui è arrivata l'iscrizione agli illustri del Famedio per Silvio Berlusconi, i suoi figli hanno deciso di fermare gli assegni mensili e chiedere la restituzione delle case che abitano gratis.

Da 11 anni le Olgettine, ovvero le ragazze che partecipavano alle cene eleganti di Arcore, ricevono, o meglio ricevevano, 2.500 euro come risarcimento per i danni che avevano subito per essere state coinvolte nei processi Ruby. Ma ora che il Cav non c'è più per le 20 ragazze sarebbe cambiato tutto, ha scritto il Corriere della Sera.

Nel 2013 era stato Berlusconi a dichiarare che stava risarcendo le 20 donne durante una delle udienze del processo Ruby, nel quale fu assolto come anche nel Ruby ter (proprio in questo processo i pm, Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, avevano calcolato che "dal marzo del 2012 aveva versato ben 10.846.123 euro in tutto a 21 donne, tra cui Karima Ruby El Mahroug alla quale ne sarebbe andata circa la metà").

I legali di Berlusconi gli avrebbero consigliato quindi di interrompere i versamenti in quanto potevano essere interpretati come un "modo per comprare le testimonianze delle ospiti", Berlusconi poi fu accusato di corruzione in atti giudiziari, e per questo motivo "nel dicembre 2013 l’ex premier scrisse una lettera e versò a ciascuna una buonuscita da 25.000 euro". Molte di loro, però, non si accontentarono e chiesero a Giuseppe Spinelli, fedele amministratore dei beni personali dell’ex premier, che i pagamenti tornassero ad essere inviati. Quindi i versamenti ripresero e furono anche concesse delle abitazioni gratuitamente. Nella requisitoria del processo Ruby ter il pm Gaglio disse che a tutte le donne era stato "assicurato un reddito e un tetto, che per alcune è diventato un alloggio di proprietà" così che' "mentissero" su quello che era accaduto a Arcore. Dopo la sentenza in primo grado la Procura decise di ricorrere in Cassazione per l’ordinanza del tribunale che ha portato alle assoluzioni.

La famiglia Berlusconi dopo la morte del Cav avrebbe bloccato i versamenti e avrebbe mandato delle lettere di sfratto ad alcune di loro.