Olivia Newton-John, il ricordo di Lorella Cuccarini che fu Sandy nel Grease italiano: "Indimenticabile"

Innumerevoli i messaggi di cordoglio che da ogni parte tributano omaggi densi di affetto per Olivia Newton-John. Da ogni parte del mondo l'attrice 73enne, morta dopo una lunga battaglia contro il cancro, si ricorda come l'eterna ragazza dai capelli biondi e dagli occhi azzurri che fecero innamorare milioni di fan di ogni età, gli stessi che oggi pubblicano sui social i video e le foto di lei negli indimenticabili panni di Sandy in Grease, il film iterpretato con Jhon Travolta che ha espresso subito l'immenso dolore per la scomparsa dell'amica e collega.

All'immenso vortice di tristezza si è aggiunto anche il pensiero di Lorella Cuccarini che nel 1997 venne scelta per interpretare proprio Sandy nel musical italiano Grease: "Arrivederci Sandy. Riposa in Pace" ha scritto la showgirl a corredo di uno scatto del film del 1978. E poi, ancora, "Ciao, indimenticabile Olivia" il ricordo postato tra le storie dalla ballerina che recitò accanto a Giampiero Ingrassia nello spettacolo portato in scena dalla Compagnia della Rancia di Saverio Marconi. "Da adolescente ero pazzo di te... Fai buon viaggio Sandy" ha scritto anche Ingrassia su Instagram, dove la reazione dei follower si manifesta numerosa nella condivisione del dolore collettivo.

La storia di Grease in Italia

È il 4 marzo 1997 quando l’edizione italiana di Grease debutta al Teatro Nuovo di Milano: protagonista, nel ruolo di Sandy, Lorella Cuccarini, accanto a Giampiero Ingrassia, nel ruolo di Danny. Nel cast anche Renata Fusco (Rizzo) e un giovanissimo Michele Carfora (Kenickie). Nel cast originale anche Mal nel ruolo di Teen Angel e Amadeus in quello del Dj Vince Fontaine, ruolo in cui si alternano negli anni anche Marco Predolin e Gigi Sammarchi.

In poco tempo Grease raggiounge un immenso successo, con le canzoni in italiano che entrano nella memoria e le coreografie di Franco Miseria che coinvolgono gli spettatori: il musical resta in scena a Milano per sei mesi consecutivi, affermandosi come il primo long running show della storia dello spettacolo in Italia. Il successo milanese si replica a Roma, al Teatro Sistina, tempio della commedia musicale di Garinei e Giovannini.