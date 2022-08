Addio Olivia Newton-John: la lotta contro il cancro, lunga 30 anni

Ad agosto del 2019 diceva: "Non voglio sapere quanto mi resta, ogni giorno è un regalo". Olivia Newton-John è morta oggi, al termine di una lunga lotta contro la malattia, quel tumore al seno che la colpì per la prima volta trent'anni fa. Ad annunciare la scomparsa il marito, il produttore John Easterling, con cui è stata sposata dal 2008 e fino all'ultimo giorno, e la figlia Chloe Lattanzi, classe 1986, avuta dall'ex marito, l'attore Matt Lattanzi. Da anni Newton-John raccontava pubblicamente la sua battaglia contro il tumore, sensibilizzando il pubblico nel merito dell'importanza della ricerca, attraverso la sua fondazione Olivia Newton-John Foundation Fund, ed inviando tutta la sua vicinanza a chi si stava trovando ad affrontare la sua stessa situazione.

"Quando ti viene diagnosticato il cancro o una grave malattia, improvvisamente ti viene posto davanti un limite di tempo - raccontava nel 2019 l'attrice e cantante, in una delle ultime interviste rilasciate, tra le più intense - Se qualcuno ti dice che ti restano sei mesi da vivere, molto probabilmente andrà così perché ci crederai. Quindi per me, psicologicamente, è meglio non avere idea di quanto si aspettano che io viva". E, dopo queste parole, l'indimenticabile Sandy di Grease spiegava di essere decisa a considerare come un regalo ogni giorno della vita che le sarebbe rimasto.

E' il 2017 l'anno in cui nella vita di Olivia torna ad affacciarsi l'incubo del cancro. Nel maggio di quell'anno, parecchi quotidiani e la pagina Facebook della cantante comunicano la sospensione del suo tour in corso, annunciando la necessità di doversi sottoporre a cure per una recidiva della malattia che l'aveva colpita già 25 anni prima: l'iniziale dolore alla schiena che l'aveva costretta a rimandare la prima metà della sua tournée si rivela un tumore al seno con metastasi alle ossa. "È stato parte della mia vita per così tanto tempo, ho sentito subito che qualcosa non andava - dice lei in quell'occasione - È preoccupante quando torna, ma poi ho pensato che lo supererò di nuovo". A gennaio dello stesso anno, il manager è poi costretto ad intervenire per smentire le fake news che la danno in fin di vita: "In realtà sto alla grande", aggiunge prontamente l'artista.

Nel 2018 deve re-imparare a camminare di nuovo, dopo che la malattia si diffonde anche alle ossa e si frattura la base della colonna vertebrale: "Avevo un deambulatore, un bastone e delle stampelle, ma ora cammino di nuovo", confida. Nel 2019, Olivia rivela che la malattia è giunta a uno stadio molto avanzato, costringendola a seguire protocolli antidolorifici con uso di morfina.

Quando chiese ai medici "di non fare previsioni"

Prima del lockdown della primavera 2020 è in tour. L'attrice, ai suoi medici, chiede di non fare previsioni: "Invecchiando, acquisisci saggezza. Ti rendi conto che ce la farai e sopravviverai. Come la pandemia: queste cose accadono, ma la vita va avanti". A quel tempo, si dice "fortunata" per "avere un marito meraviglioso al mio fianco e mia figlia che viene a farmi visita". E' a lui che aspetta l'annuncio più doloroso, oggi: "Olivia è stata il simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il tumore al seno".