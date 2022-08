L'album dei ricordi "social": lo straziante addio di Chloe, figlia di Olivia Newton-John

Una foto in bianco e nero. Nessuna didascalia. Tanto basta per Chloe Lattanzi a dare l'addio alla mamma Olivia Newton-John, morta di cancro in queste ore, al termine di una battaglia lunga trent'anni. Una immagine straziante e profondamente intensa, perché le racconta quando lei era una bambina e la mamma una giovane donna, proprio come la si ricorda nei panni di Sandy di Grease, col caschetto sbarazzino. Nella fotografia, rigorosamente in bianco e nero, le due si stampano un tenero bacio sulla bocca. A seguire, c'è una carrellata di immagini che le rappresentano insieme, dall'infanzia all'adolescenza fino agli ultimi anni insieme, quelli segnati dal cancro.

"Mia mamma, la mia migliore amica", scriveva Chloe, figlia di Matt, attore e primo marito di Olivia, in una foto condivisa qualche giorno fa su Instagram, un'immagine in cui la mamma le si mostrava al fianco su un prato verde. "Sempre e per sempre mamma. Ti ho preso. Ti vedo. Camminerò con te fino ai confini della terra senza fare domande", scriveva ancora in un'altra foto, ma pubblicata settimane addietro. A simboleggiare un legame intenso e pronto a rinsaldarsi nei momenti più tragici.