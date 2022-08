Non fiori, ma donazioni contro il cancro: le ultime volontà di Olivia Newton John

La malattia ha segnato trent'anni della vita di Olivia Newton John, che ha così deciso di dedicare proprio alla lotta contro il cancro parte delle sue ultime volontà. Tra le ambizioni da portare avanti dopo la sua morte, l'attrice e cantante, scomparsa in queste ore all'età di 73 anni, avrebbe comunicato al marito proprio il desiderio di preoccuparsi che venga portata avanti l'attività della sua Olivia Newton-John Foundation Fund, associazione che si occupa di trovare cure contro il tumore.

L'attrice aveva espressamente chiesto a John Easterling, produttore sposato nel 2008, che nel giorno della sua scomparsa le persone a lei vicine evitassero fiori ed omaggi per celebrarla, in favore di donazioni alla sua fondazione. "Il mio sogno è realizzare un mondo oltre il cancro. Sinceramente credo che possiamo farcela", diceva Olivia, a cui era stato diagnosticato per la prima volta il cancro a 44 anni. E' poi il 2017 l'anno in cui la malattia torna ad affacciarsi nella sua vita, in maniera ancora più grave: nel 2018 deve re-imparare a camminare di nuovo, dopo che le metastasi si diffondono alla colonna vertebrale. Nel 2019, Olivia il tumore giunge al suo stadio più avanzato, costringendola ad antidolorifici e morfina.

La promozione della cannabis medica

"L'Olivia Newton-John Foundation Fund - si legge sul sito - è un ente di beneficenza indipendente che sponsorizza la ricerca globale fitoterapia per il cancro. Questi investimenti in nuove ricerche scientifiche educheranno i pazienti e i loro caregiver su opzioni più gentili per curare il cancro. Ci impegniamo a realizzare un mondo oltre il cancro". Colonna portante della mamma nei momenti più difficili, è stata anche la figlia Chloe Lattanzi, che non a caso possiede una fattoria di marijuana in Oregon: la madre ha infatti sollievo dalla malattia grazie all'uso della cannabis medica.