Omicidio Tramontano: "Mettiamolo al rogo in piazza", dura condanna dell'ex gieffino

In queste ore le bacheche dei social sono fitte di commenti, gift, foto che rimandano a Giulia Tramontano, la giovane mamma barbaramente uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. La notizia della tragedia che si è consumata nella prima periferia di Milano, è rimbalzata sui social arrivando oltre i confini nazionali dove volti più o meno noti sono intervenuti sulla vicenda.

Tra i vari commenti dura la posizione di Lorenzo Battistello, ex concorrente del primo Grande Fratello che ora vive in Spagna dove continua la sua attività di cuoco. Il vicentino è intervenuto duramente attraverso i social condannando l'assassino ma anche una socitetà che spesso rimane inerme.

"Come possiamo continuare a far finta di nulla?", scrive su Instagram chiedendo scusa alla vittima, in quanto maschio: "L'uomo, inteso come essere disumano maschio, deve fare un mea culpa totale partendo dall'educazione dei giovani al rispetto - continua - Scusa Giulia, mi sento in colpa e non voglio rappresentate l’essere vivente detto Maschio in questa società. Vogliono il Medioevo ed allora Medioevo sia quel “maschio” mettiamolo al rogo in piazza".

E sottolinea come "per un orso (riferendosi alla vicenda dell'orsa che ha ucciso il runner) è stato chiesto l'abbattimento". Posizione forte, condivisa da migliaia di folloewers che in questi giorni si interrogano sull'accaduto.