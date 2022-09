Rottura Totti-Blasi: con chi si schierano i social dopo l'intervista di Totti

Con chi si sono schierati i social dopo l'intervista esclusiva di Francesco Totti sulla fine del suo matrimonio? Con l'ex capitano della Roma o con la conduttrice TV che, finora, è rimasta in silenzio e indifferente al gossip nei suoi confronti? I dati parlano chiaro, le parole di Totti nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso 11 settembre, hanno definitivamente creato uno schieramento quasi univoco da parte delle persone che, se fino ad allora avevano sperato in un possibile ritorno di fiamma tra i due e difeso entrambe le parti, ora si schierano solo da un lato, quello di Ilary.

Ebbene sì, sembra proprio che l'intervista del Capitano non sia piaciuta molto agli utenti dei social che hanno preso una posizione schierandosi contro Totti e minando, così, anche il suo mito calcistico che con il divorzio e i tradimenti non avrebbe nulla a che fare. Il calciatore, infatti, è stato ricoperto di duri attacchi. A rivelare i dati precisi dell'opinione social sulla rottura Totti-Ilary dopo la chiacchieratissima intervista dell'ex campione è stata IZILab, la società che realizza analisi di web monitoring e social listening che ha calcolato il sentiment dei social sul divorzio più discusso dell'anno dopo le parole di Totti.

Se prima c'era empatia, adesso c'è delusione dopo che Francesco Totti ha deciso di non lavare i panni sporchi in casa e rompere il patto di riservatezza fatto con l'ex moglie e i dati parlano chiaro: un sentiment negativo dell’83,5% per un totale di 336.327 interazioni, che hanno costituito l’engagement di 2184 utenti, su 2830 tweet e 187 post ed articoli pubblicati sul tema.

La reazione principale è stata la rabbia, sia dagli articoli web che da Twitter: il 52% per il social media, il 49% dal web; a cui fa seguito la tristezza con il 16% per il web e il 34% su Twitter.

E c’è anche la paura, la paura per un mito, come quello di Totti che finisca, un sentimento che riguarda il 9% delle interazioni su Twitter e il 3% sul web. La gioia, invece, si ritaglia solo un 6% su Twitter ma ben il 32% da blog e articoli di news sul web. Segno che l’ironia dell’informazione tiene meglio dell’amarezza sul social network.

Infine, viene specificato che la parola "Totti" è la più scritta dell'ultimo periodo insieme anche a ‘corna’, ‘cinetotti’, ‘twittamibeautiful’, e purtroppo ‘borse’.