Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti: “Soffrivo quando mi mostravano i giornali con lei e i suoi fidanzati”

Francesco Oppini entra a far parte della squadra del Grande Fratello Vip a partire da oggi, venerdì 18 settembre, nel corso di una seconda puntata che terminerà con tutto il cast al completo accomodato all’interno della Casa di Cinecittà. Romano, 38 anni, il commentatore sportivo è stato reclutato nel reality di Canale 5 perché noto al grande pubblico soprattutto come figlio di Franco e Alba Parietti, “etichetta che” – dice in un’intervista al settimanale Chi rilasciata alla vigilia del suo debutto – non potrò mai togliermi, ma al GF Vip dimostrerò di essere cresciuto anche grazie al dolore”.

Francesco Oppini e il rapporto con la madre Alba Pariettti

Avere dei genitori famosi ha influenzato in modo determinante la sua vita: “Ho sofferto i pregiudizi stupidi e inumani alle scuole elementari, quando i miei compagni venivano a farmi vedere le copertine dei giornali in cui c’era mia mamma con i suoi fidanzati: non poteva venire dai bambini, era opera dei genitori. Ed era la cattiveria più meschina, ero piccolo”, ha affermato Francesco, ammettendo di aver sentito spesso la mancanza dei genitori lontani da lui per lavoro. “Mi è pesato, a un certo punto, avere una mamma che non era una mamma: quando penso a una mamma che stira, che cucina e che ti porta la colazione a letto, quella è mia nonna. Mia mamma è stata come un padre aggiunto: papà mi faceva studiare e giocare a calcio, mia madre faceva quadrare i conti. Era severa, ma non mi faceva paura se urlava, temevo di più mio papà quando mi parlava piano”.

Per quanto consapevole che non riuscirà mai a scrollarsi di dosso l’etichetta di ‘figlio di’, Oppini intende farsi conoscere per com’è di fronte alle telecamere del reality di Canale5 anche per darsi nuove opportunità professionali. “Per me questa è un’opportunità di lavoro, di farmi conoscere per poter continuare a fare il commentatore sportivo, magari alternando le apparizioni a 7Gold con quelle in Mediaset, Sky o Rai. Mi piacerebbe essere ospite di Piero Chiambretti a Tiki Taka”, ha ammesso: “Togliermi l’etichetta di figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è impossibile, anche se diventassi fisico nucleare. Posso solo dimostrare di avere una mia identità, del resto non ho lavorato nel mondo dello spettacolo, altrimenti mi sarei fatto raccomandare da Gianni Agnelli o Pippo Baudo”.

Francesco Oppini: “Quando è morta la mia ex ero incazzato con la vita”

Nel passato di Francesco Oppini c’è un episodio molto doloroso, la morte della sua ex fidanzata nel 2006 avvenuta a causa di un incidente stradale. “Sono peggiorato, ero incaz*ato con la vita, pensavo fosse una cosa che poteva succedere solo agli altri e ho capito che non era un dolore gestibile con i farmaci o con gli psicologi”, ha confidato alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Quanto alla sua attuale situazione sentimentale, Franco Oppini entra nella casa impegnato con Cristina Tomasini di cui è molto innamorato: “È molto sensibile, dovrò stare attento a come mi muovo perché potrebbe interpretare male un’amicizia”.