Zorzi-Oppini è finito l'amore, mamma Alba dice la sua e difende il figlio

Sembravano la coppia più affiatata del mondo dei vip, ma l'amore tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è finito. La loro amicizia è nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip, sembrava vera, leale, solida. Francesco e Tommaso hanno affrontato le difficoltà che un reality comporta, soprattutto se si prolunga così tanto com'è successo quest'anno, ma dopo qualche mese i due sono in crisi.

Zorzi in particolare sembra essere molto deciso nel voler chiudere il rapporto. Ad aggravare la situazione l'intervento di mamma Alba Parietti che è intervenuta per difendere il figlio (cosa che aveva fatto più di una volta durante il Gf).

Un lungo, lunghissimo, sfogo quello di Alba Parietti che ha scelto i social per dire la sua:

Un'amicizia che è potuta terminare non è mai stata sincera se hai voluto bene a qualcuno, non userai mai le sue confidenze , le sue cadute , le sue debolezze per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri. Perché ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te , la procuri alla tua speranza e al tuo amor proprio. Sarai , se lo farai solo più solo e più triste.

In 60 anni credo di non aver mai anche davanti a liti o lunghe incomprensioni approfittato della debolezza di qualcuno per ferirlo. Sono troppo orgogliosa per combattere contro una persona a mani nude. E ogni volta che ho perso un amico ho perso una parte importante di me. Perche quella persona non era entrata nella mia vita per caso , ma perché la amavo e l’amerò sempre.Siccome e’ il mio modo di vivere e sto ricevendo commenti squallidi da persone che mi offendono senza che io abbia offeso nessuno blocco commenti.. Non permetterò più a Nessuno nessuna forma di aggressione gratuita e pretestuosa . . Ogni Denuncio chi mi offende e dico con educazionetutto ciò che mi pare . . E mi sono rotta della maleducazione e dei pretesti di ignorati che cercano solo disperatamente un modo per insultare, gente che strumentalizza per esistere . Io ci metto la faccia e il cuore. Subire passivamente cattiveria , maleducazione e insulti di migliaia di di persone che non sanno nulla e soprattutto aizzati per l’ennesima volta senza volersi ne potersi difendere ( semplicemente perché significherebbe scendere a livelli che la mia etica , educazione , intelligenza , umanità vietano ) , mi sembra un prezzo inaccettabile per un parere di chi ha subito per mesi , atteggi insopportabili, senza mai ribattere . I personaggi pubblici sono persone e come tali devono essere rispettati. Se non vi piacciono o non vi piacciamo , semplicemente avete la possibilità di non seguirci , non di giudicare ciò che non conoscete o insultarci per placare frustrazioni .