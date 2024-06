Oprah Winfrey ricoverata in ospedale: "Una cosa seria"

Oprah Winfrey, 70 anni, è ricoverata in ospedale per una gastroenterite, lo ha scritto People. La regina dei talk show è arrivata in ospedale con sintomi di disidratazione ed è stata curata anche con delle flebo. "Ora sta meglio e si sta riposando", ha riferito un suo portavoce. Anche l'amica e collega anchor woman di Cbs Mornings, Gayle King, ha riferito del ricovero ma ha anche riferito che Winfrey sarebbe verso la completa guarigione anche se è stata "una cosa molto seria. Aveva una specie di problema allo stomaco, un'influenza intestinale per cui fuoriuscivano liquidi dalle estremità".

In più di un'occasione Oprah Winfrey ha raccontato di quanto abbia sofferto per il suo sovrappeso, per cui è anche stata criticata in questi anni. Adesso ha perso alcuni chili dopo essersi sottoposta a un intervento, trovando così un po' di serenità. A People aveva dichiarato: "È stato uno sport pubblico prendermi in giro per 25 anni. Sono stata incolpata e svergognata, e ho incolpato e svergognato me stessa. Non ero arrabbiata. Mi sentivo triste. Mi sentivo ferita. Ho ingoiato la vergogna. Ho accettato che fosse colpa mia. Ma ora non più. Ora ho una gestione migliore di come mantenere un peso sano a lungo termine e mi sono liberata della vergogna una volta per tutte".