Ordini in ritardo o mai arrivati, arrivano le scuse di Chiara Ferragni

Dopo Natale è diventato virale un video di TikTok in cui due ragazze mimano di scambiarsi sotto l'albero di Natale prodotti acquistati sul sito di Chiara Ferragni il 26 novembre (e mai arrivati). Sotto al video si sono moltiplicati i commenti di chi ha avuto esperienze simili. Queste denunce social hanno portato il Codacons a fare una nuova denuncia contro Chiara Ferragni.

In merito ai ritardi, oggi 31 dicembre, Fenice srl la società "licenziante dei marchi Chiara Ferragni" scrive un comunicato stampa di scuse nel quale è possibile leggere anche le motivazioni che hanno portato ai ritardi di consegna.

Il comunicato stampa di Fenice

"Fenice Srl, società licenziante dei marchi Chiara Ferragni, in merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione riguardo il ritardo della consegna di alcuni ordini effettuati tramite il proprio canale e-commerce, precisa di essersi prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco di vendite avvenute nel periodo del Black Friday", si legge nel comunicato.

"Fenice - scrivono ancora - rinnova le scuse ai propri clienti interessati dal ritardo e/o da eventuali disguidi nella ricezione di quanto ordinato e precisa altresì di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 rassicurazioni da parte del provider che gestisce il servizio di e-commerce che tutti gli ordini pendenti sarebbero stati evasi entro il 15 dicembre 2023; in un successivo ulteriore controllo effettuato dalla società in data 20 dicembre 2023 con il provider, quest’ultimo ha confermato che tutti gli ordini di acquisto effettuati anteriormente a tale data (20 dicembre 2023) risultavano essere stati evasi".

La società però invita chiunque non abbia ricevuto i propri ordini a scrivere "una mail a customer.care@chiaraferragnibrand.com così da poter compiere ulteriori verifiche".