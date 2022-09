Meghan indossa gli orecchini appartenuti ad Elisabetta: l'omaggio a sua maestà

Dopo la morte della regina Elisabetta II nel Regno Unito si è aperto un periodo di lutto scandito da cerimonie solenni. Oggi William e Kate si sono recati nel Norfolk, al castello di Sandringham, a vedere i tributi floreali per la regina.

Il look di Kate

La nuova regina di Galles ha voluto rendere omaggio alla regina indossando un paio di orecchini pendenti con diamanti e perle appartenuti alla defunta sovrana. La moglie di William ha scelto un look total black, come impone il dress code durante un lutto. Nella Famiglia Reale britannica infatti il total black si indossa unicamente in questi casi. La Middleton per l’occasione ha indossato un tubino nero con cappotto in tinta e una borsa a mano. L’outfit è stato impreziosito da una collana in diamanti con croce e gli orecchini appartenuti proprio ad Elisabetta II.

Gli orecchini di Elisabetta

Katherine è molto affezionata a questi preziosi, sfoggiandoli spesso, anche a Buckingham Palace all'inizio di questa settimana per accogliere la bara della regina. Sia Kate che Elisabetta li hanno indossati in occasioni molto particolari. Gli orecchini sono stati visti ai lobi della Middleton molte volte. Nel 2018, quando lasciò la Lindo Wing dopo aver dato alla luce il terzogenito Louis. Nel 2016 invece li scelse per il suo primo tour all’estero da sola, senza William, nei Paesi Bassi. E furono posti al centro dell’attenzione quando Kate si soffermò ad ammirare il dipinto di Veermer, La ragazza con l’orecchino di perla, al Mauritshuis dell’Aia. Elisabetta II li indossò nel 2012 durante le celebrazioni del Giubileo di Diamante, che segnarono il 60esimo anniversario del suo Regno.

Il significato delle perle

Si tratta dunque di orecchini speciali, divenuti oggetto di rappresentanza del legame che univa Kate alla nonna del marito. Non si tratta solo di un omaggio a sua maestà, per la famiglia reale le perle “rappresentano le virtù aristocratiche della liberalità, magnificenza e generosità”. Oltre che essere tra i gioielli preferiti dalla Regina, che le indossava in pressoché tutte le occasioni. La Duchessa di Cambridge ha scelto le perle per illuminare il suo look, seguendo inoltre quella che è ormai una tradizione di corte che risale alla Regina Vittoria, solita indossarle durante periodi di lutto.