Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è tutto finito: le lacrime dell'ex gieffina

È finita la storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La conferma è arrivata dall'ex gieffina che su Twitter ha chiesto ai suoi fan di non taggarla più "in cose d'amore su Instagram, non mi aiuta".

E ancora su Twitter parlando con alcune sue fan non è riuscita a trattenere le lacrime e singhiozzando ha dichiarato: "Non voglio dire niente su lui, stavo parlando con mia mamma e mi ha detto di dirvi comunque grazie per il sostegno. Non voglio vedere niente, non voglio fare la vittima, non voglio parlare male". "Non mandatemi video su Instagram di me e Dani, è l'unica cosa che vi chiedo con cuore. Sapete che non dico niente, non faccio niente", ha aggiunto l'ex gieffina ha continuato singhiozzando.

"Non penso che sia solo un momento, non penso si risolverà", ha infine aggiunto Oriana. Parole che segnano la fine definitiva di una relazione nata durante il Grande Fratello Vip e che ha coinvolto molti telespettatori.

Non è chiaro cosa sia successo tra i due, quale sia stata la causa scatenante, ma stando al racconto di Marzoli non sembrerebbe una questione da nulla e infatti il loro rapporto sarebbe irrecuperabile.

Vi prego, non taggatemi in più cose d amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo?? non sto bene. Grazie… May 28, 2023