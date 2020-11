"Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid 19". Comincia così il post pubblicato su Instagram con cui Orietta Berti, 77 anni, annuncia ai fan di aver contratto il coronavirus.

Orietta Berti positiva al coronavirus

"Sono a casa e sono sotto controllo medico - scrive ancora la cantante con l'intenzione di rassicurare gli oltre 26mila follower - Grazie a tutti per l'affetto". L'artista non specifica se è sintomatica o meno, né rivela se il contagio ha colpito anche l'adorato marito Osvaldo e i familiari, ma ci tiene a lanciare un appello alla responsabilità individuale: "Indossate la mascherina, mantenete le distanze e lavate spesso le mani".

Tra i primi auguri di pronta guarigione arrivati in calce al post, quelli dell'account ufficiale di Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Tre di cui Orietta è stata negli anni presenza fissa, rivelando un lato autoironico e irresistibile per il pubblico.

L'autobiografia e il nuovo disco

Di recente Berti ha pubblicato la sua prima autobiografia, intitolata Tra bandiere rosse e acquasantiere, in cui ha ripercorso la sua vita, dall'infanzia al successo nella musica. "Mi ha aiutata il mio biografo Luciano Manzotti - ha dichiarato - Non sapevo come si fa un libro, volevo dosare bene gli aneddoti, che ne ho tanti: un libro si deve leggere in scioltezza". E' inoltre in uscita un cofanetto nuovo, con sei dischi, di cui l’ultimo d’inediti. "Credo si chiamerà Film, perché così è stata la mia vita".

Presenza costante nel suo percorso, l'inseparabile compagno Osvaldo. "E' stato fondamentale - ha confidato - mi ha fatto da commercialista, da manager, da autista". La coppia ha avuto due figli: Otis e Omar. E proprio grazie ad Otis, ad aprile 2019 la cantante è diventata nonna per la prima volta della piccola Olivia. Anch'essa ha ereditato la nota tradizione per cui tutti i componenti della famiglia Berti devono avere un nome che comincia con la lettera "o".