Covid, Orietta Berti: "Mio marito ha perso 16 kg, una malattia che sembra non passare mai"

"Prima di tutto vengono la salute e la sicurezza. Poi però ricordiamoci che il Festival dà lavoro, direttamente e indirettamente, a tantissime persone… E con la pandemia in corso le persone hanno bisogno anche di spensieratezza". Così Orietta Berti si racconta al settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana, confidando anche l'appresione vissuta per il marito Osvaldo, scolpito nelle scorse settimane dalla covid.

A proposito di Sanremo, la cantante racconta le sue attese da concorrente. "Niente pubblico? Siamo professionisti, ci adattiamo a qualsiasi esigenza… Vorrà dire che mi farò emozionare dall’orchestra", dichiara; poi anticipa il suo look: "Per la prima volta dovremo arrivare in teatro già vestiti e truccati. Ci vorranno abiti che non stropiccino in auto. Lo chiffon pesante è l’ideale. Il mio stylist è Nicolò Cerioni, lo stesso di Achille Lauro e dei Maneskin".

La stessa Orietta si è ammalata di covid lo scorso novembre, restando positiva al virus per oltre un mese. A stretto giro, poi, è toccato ad Osvaldo. "Ha sofferto di più lui, ha perso 16 chili… Abbiamo preferito farci curare a casa… Febbre e una tosse tremenda, che sembrava non passare mai". E ora: "Esco per lavoro, con tutte le precauzioni. Per il resto sto chiusa in casa, non vado a fare la spesa".

L'amore di Orietta Berti per il marito Osvaldo

Presenza costante nel suo percorso, l'inseparabile compagno Osvaldo. "E' stato fondamentale - ha confidato - mi ha fatto da commercialista, da manager, da autista". La coppia ha avuto due figli: Otis e Omar. E proprio grazie ad Otis, ad aprile 2019 la cantante è diventata nonna per la prima volta della piccola Olivia. Anch'essa ha ereditato la nota tradizione per cui tutti i componenti della famiglia Berti devono avere un nome che comincia con la lettera "o".