"Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi", Orietta Berti sul nuovo concorrente del Gf Vip

"Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno". È così che Orietta Berti fa le sue prime prove da opinionista commentando uno dei futuri vipponi che entreranno nella casa più spiata d'Italia il 14 settembre. A chi si riferisce la cantante di Fin che la barca va? All'unico personaggio confermato come concorrente ufficiale dalla produzione del reality nella sua nuova edizione, Giovanni Ciacci.

"Lo conosco bene Giovanni" esordisce Orietta che, negli ultimi anni, sta vivendo una seconda giovinezza da quando è tornata protagonista del mondo musicale e televisivo dopo il suo ritorno a Sanremo nel 2021, e ha lanciato una frecciatina a Ciacci ricordando quando, in passato, perse i suoi abiti di scena che avrebbe dovuto indossare a Sanremo.

Al settimanale Gente, infatti, la settantanovenne di Cavriago, in Emilia Romagna, ha raccontato, ironicamente, cosa la lega a Giovanni Ciacci, vip che conosce da diverso tempo e con cui ha condiviso diverse esperienze tra cui l'aneddoto degli abiti persi e poi ha preannunciato come sarà il suo approccio sulla sedia rossa da opinionista dello studio del Gf Vip al fianco di Sonia Bruganelli.

"Sarò sincera e non esaltata nei giudizi. Sarò me stessa" rivela l'usignolo di Cavriago che, siamo sicuri, regalerà grandi emozioni con questa sua nuova e inaspettata esperienza televisiva. E, inoltre, non poteva non parlare sulla sua dolce metà, Osvaldo, che le ha subito detto di "buttarsi" in questa nuova esperienza senza timori e Orietta non poteva che seguire il suo consiglio.