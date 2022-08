Spettatrice ferita da un drone al concerto di Orietta Berti: il racconto della cantante

Grande spavento durante lo spettacolo musicale di Ferragosto ad Agrigento, in piazzale Giglia, dov'è intervenuta la cantante Orietta Berti: un drone utilizzato per effettuare foto dall’alto e riprese aeree, utilizzato da un fotografo che stava immortalando l'evento, è improvvisamente precipitato colpendo una signora che era seduta su una panchina. La donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per accertamenti.

Oggi a commentare l'accaduto è stata la stessa Orietta Berti: "Il drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell'incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina" ha detto la cantante all'Adnkronos. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti medici e, a quanto si apprende dallo staff della Berti, ora sta bene. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente.