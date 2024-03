Orietta Berti festeggia 57 anni di matrimonio: la foto e l'emozionante dedica per il marito

È un traguardo eccezionale quello raggiunto oggi da Orietta Berti insieme al marito Osvaldo Paterlini, uniti da ben 57 anni di matrimonio. Proprio il 14 marzo del 1967, infatti, la cantante sposava l'uomo con cui condivide tutt'ora la sua vita e sui social ha dedicato all'anniversario un romantico post accanto alla foto che ricorda quel fatidico giorno

"Buon anniversario a me e ad Osvaldo...buon anniversario a noi. Il 14 marzo 1967 di 57 anni fa (o se preferite 55 anni ++) ci univamo in matrimonio. Un anno in piú di emozioni, gioie, esperienze, sacrifici, sorprese e... Tanti ricordi che questa meravigliosa vita insieme ci regala ogni giorno. Abbiamo sempre condiviso tutto nella passione e nel rispetto" ha scritto Orietta che aveva solo 23 anni quando diventò la moglie di Osvaldo. Il suo pensiero ha suscitato i commenti di tanti follower, affezionati alla cantante ma anche al marito che spesso è stato citato in tv o nelle interviste quando c'è stata l'occasione. Tra le più recenti quella in cui, durante il programma Quelle brave ragazze, Orietta parlò della sua intimità con Mara Maionchi e Sandra Milo: "Io ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito. Ho fatto l'amore solo con lui" confidò suscitando le reazioni delle compagne.

Di recente Berti ha parlato della forza del suo matrimonio basato su ogni tipo di condivisione: "Abbiamo sempre lavorato insieme. Lui mi faceva da produttore, manager, autista: mi portava dappertutto, sempre lui, anche adesso. Negli anni sono subentrati i figli Otis e Omar. Sono stata tra i primi in Italia a mettermi in proprio", ha raccontato. Se ha mai avuto tentazioni? "Non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava", ha spiegato: "Poi penso sempre che sia una gran fatica nascondere le scappatelle: tutti quelli che lo fanno mi sembrano degli 007, che impegno... Inoltre credo che la serenità che la gente mi attribuisce dipenda dal fatto di aver potuto lavorare stando sempre vicina alla mia famiglia".