Orietta Berti dopo il Covid: "Una spossatezza infinita. Ora mio marito sta bene, ma non riesce a dormire"

Finalmente Orietta Berti è guarita dal Covid e adesso è proiettata con maggiore serenità verso l’imminente avventura professionale che la vedrà tra i cantanti in gara nel prossimo Festival di Sanremo. Intervistata dal settimanale Chi, l’artista soprannominata l’usignolo di Cavriago per una voce che da 55 anni è parte della storia della musica italiana, ha raccontato la sua esperienza con la malattia che ha colpito anche Osvaldo Paterlini, suo marito dal 1967.

Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini colpiti dal Covid: come stanno oggi

“Sono appena stata a Roma per partecipare ad ‘Affari tuoi’ e mi sento di una spossatezza infinita. Me lo dicevano che una volta superata la malattia ti prende l’euforia di fare mille cose, ma poi subentra la stanchezza”, ha confidato Orietta Berti che vive a Montecchio, in Emilia Romagna, con il marito Osvaldo da cui ha avuto due figli, Otis (45 anni) e Omar (40). La cantante, reduce dal Covid che l’aveva colpita il 20 novembre scorso, è poi entrata nei dettagli dello stato di salute suo e del marito per il quale aveva già espresso tutta la sua preoccupazione. “L’importante è che stia bene Osvaldo, siamo riusciti a curarlo senza portarlo in ospedale, ma non riesce a dormire”, ha aggiunto ancora: “Per me non è mai stato un problema,è da quando ho 18 anni che dormo due ore a notte a causa dello choc che ho provato quando ho perso mio padre in un incidente….”.

Insieme da 54 anni, Orietta Berti e il marito sono affiatati come il primo giorno: “Abbiamo caratteri opposti ma li sappiamo gestire bene. Io sono de gemelli, amo la leggerezza e sono piena di idee, lui è del capricorno, quindi è serio, cocciuto, pensieroso, e sa darmi sempre il consiglio giusto”, ha detto di lui la cantante che di quell’amore che la lega al marito un po’ parla anche il brano ‘Quando ti sei innamorato’ con cui si esibirà per la 12esima volta sul palco dell’Ariston. “Parla delle sensazioni che provi quando inizi un amore, che per me sono quelle che ho provato quando ho conosciuto mio marito, Osvaldo”, ha raccontato: “L’amore si trasforma negli anni, prima è passione, poi tenerezza, infine è pensare le stesse cose e sapere di non poter vivere senza una persona”.

(Sotto, Orietta Berti con il marito Osvaldo Peterlini e i figli Otis e Omar)