Orietta Berti nonna bis, le prime parole dopo la nascita di Ottavia

La notizia di Orietta Berti nonna bis è stata data in anteprima dal settimanale Gente, ma la cantante non poteva non rilasciare in prima persona delle dichiarazioni e così su Instagram ha pubblicato la foto di un grande fiocco rosa con scritto il nome Ottavia e poi ha scritto un messaggio indirizzato al figlio, alla moglie e allo staff dell'ospedale di Montecchio Emilia.

Le parole di gioia di nonna Orietta

"Care amiche e cari amici, stamattina alle ore 6:16 è nata Ottavia - così inizia il dolce messaggio di Berti - la nostra seconda nipotina. Io e Osvaldo siamo felicissimi e come per Olivia, la nostra prima nipotina, siamo già innamoratissimi della nuova pupetta di famiglia".

"È un'emozione straordinaria, talmente forte da essere quasi indescrivibile, ci riempie il cuore di gioia e positività - continua la cantante - Essere nonni è davvero una magia. Congratulazioni alla mamma Lia e al papà Otis che sono stati bravissimi. Grazie a tutti i medici e a tutte le ostetriche, alle infermiere e a tutto il reparto maternità ed ostetricia (diretto dalla primaria dottoressa Daniela Viviani) dell'Ospedale Franchini di Montecchio Emilia per la loro assistenza, empatia e immensa professionalità. Viva Ottavia, un abbraccio a tutti".

Ottavia è la secondogenita del figlio di Orietta, Otis, e della moglie Lia Chiari: la coppia ha già una figlia, Olivia, che da poco ha compiuto 3 anni.