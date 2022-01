Orietta Berti nonna per la seconda volta

Un momento straordinario per Orietta Berti. Dopo il rilancio mediatico con il Festival di Sanremo dell'anno scorso, adesso anche nel campo della vita privata si vede all'orizzone un nuovo traguardo: la cantante diventerà nonna per la seconda volta. L'annuncio oggi a Verissimo. "Mio figlio e la compagna me l'hanno detto due mesi fa - ha dichiarato Orietta a Silvia Toffanin - Io, lo ammetto, non mi ero accorta di nulla: vedo poco mia cognata e, quando ci incontriamo, indossa sempre il cappotto".

La cicogna porterà una (seconda) nipotina. "Ma ancora non so come la chiameranno perché fanno ancora confusione con i nomi. Di certo verrà mantenuta la tradizione dei nomi con la O", precisa. Com'è noto, infatti, tutti i componenti della famiglia hanno un nome che comincia con la lettera "O", a partire da Orietta e il marito Osvaldo (Paterlini), fino a Otis, classe 1975, e Omar, 1980, i due figli.