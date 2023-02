Orietta Berti: "Io in pensione? Non ci penso proprio"

80 anni, una voce d'usignolo, un caschetto rosso inimitabile e un caratterino che l'ha fatta diventare, oltre a una famosa cantante, anche uno dei volti tv più richiesti e apprezzati dal pubblico televisivo. Stiamo parlando di Orietta Berti, la cantante emiliana nonché una delle opinioniste del Gf Vip 7 che, negli ultimi anni, è tornata alla ribalta sia nella musica che nello showbiz.

Orietta, nonostante la sua età, è ben contenta di essere sempre piena di impegni, tra reality show, talent musicali, programmi d'intrattenimento. La sua carriera negli ultimi anni, infatti, ha spaziato tra diversi format tv, da Il Cantante Mascherato a Fuori dal coro, da The Voice Senior a Quelle brave ragazze insieme a Sandra Milo e Mara Mionchi fino ad arrivare a Che tempo che fa per poi ancora sedersi sulla poltroncina da opinionista al Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli.

E nonostante la sua età, Orietta sembra proprio non avere alcuna intenzione di smettere di lavorare. La Berti, infatti, in un'intervista al settimanale Confidenze ha rivelato che di pensione non vuole proprio sentirne parlare in quanto a lei piace lavorare e non ha in programma di fermarsi, neanche in futuro.

"La mia è una vita complicata - ha detto Orietta - Ma di sicuro non voglio fermarmi. Anzi, sono già piena di impegni per i prossimi due anni. Quindi, alla pensione non ci penso proprio!”

Insomma, Orietta non vuole essere una di quelle nonne sedute in divano a guardare la tv, anzi, lei vuole esserne parte in prima persona quindi, non aspettatevi di vederla uscire dalle scene perché non è proprio nei suoi programmi. Orietta il palcoscenico vuole calcarlo fino alla fine, da vera protagonista. E il pubblico sembra essere dalla sua parte dato che questo personaggio, tornato alla ribalta negli ultimi anni, è uno dei più chiacchierati e apprezzati, anche dai giovanissimi.