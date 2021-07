Orietta Berti se la prende con la Regina Elisabetta

Don't mess with Orietta Berti. Ovvero: non scherzare con Orietta Berti. Fa il giro della rete l'ultima dichiarazione della cantante contro la Regina Elisabetta. Esternazioni che sono già virali in virtù della simpatia che scatena online l'artista, in cima alle classifiche col brano Mille featuring Fedez e Achille Lauro. Oggetto del contendere è la vittoria della Nazionale italiana agli Europei di calcio appena terminati.

Orietta pazza di Federico Chiesa

A guardare la partita alla tv c'era anche Orietta, che ci tiene a complimentarsi con il team azzurro. "Abbiamo vinto, grazie al nostro portierone Gigio Donnaruma che ha fatto parate meravigliose, soprattutto quella che ha sancito la nostra vittoria. Una grande soddisfazione per tutti gli italiani. Una grande soddisfazione per il commissario tecnico Roberto Mancini che è forse il vero artefice del percorso trionfale degli azzurri", ha dichiarato.

E ancora: "Mi sono piaciuti Chiesa, veramente bravo, e Chiellini e Bonucci. Per non parlare di Donnarumma, il gigante in porta: mezza partita l’ha vinta lui. Ma se l’Italia ha vinto è perché tutta la squadra si è data da fare".

La frecciata agli inglesi e alla Regina

Poi la 78enne non nasconde un po' di rancore circa il comportamento tenuto dagli inglesi. "Gli inglesi, va detto, sono molto più agili; sono più atleti ma picchiano anche: a volte anzi sono mastini più che giocatori. Quando gli inglesi facevano fallo sui nostri, l’arbitro faceva finta di niente. Sono stati agevolati, nel loro Paese, con il loro pubblico al fianco. Io avevo paura dell’arbitro: questa volta è stato ni", ha aggiunto. "L’Inghilterra quando vai lì, con noi ha sempre il naso per aria. Questa volta è stata una bella vittoria, anche per questo loro atteggiamento altezzoso nei nostri confronti", ha proseguito.

Infine, la perla. Berti se l'è presa con la stessa Regina Elisabetta dopo che all’inizio del match finale di Euro 2020 lo stadio, a maggioranza occupato da tifosi inglesi, ha offeso l’Italia fischiando il nostro inno nazionale e mostrando scarsa sportività. "Hai visto cosa succede se si fischia contro il nostro inno nazionale cara Lilibeth?", ha scritto in una Instagram Story pubblicata qualche ora fa. Ha visto, ha visto.