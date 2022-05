Orietta Berti: "Ho fatto sesso solo con mio marito Osvaldo". La reazione di Mara Maionchi

Quelle Brave Ragazze, ovvero Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo, parlano d'amore e di sesso. Lo fanno nel corso della seconda puntata del loro show in onda su Sky Uno e su Now. Tre donne che hanno superato gli "anta" e che hanno avuto vite amorose e sessuali completamente diverse si confrontano allo stesso tavolo. Tra confidenze e risate.

Orietta e Mara sono sposatissime da anni e, proprio in virtù delle loro relazioni longeve, raccontano il loro punto di vista: "Quando incontri una persona che è perfetta per te, come carattere, come ti parla e ti guarda, ti innamori per forza", dice Orietta a Sandra, che invece è ancora in cerca dell'amore. "E non è quella passione forte del colpo di fulmine che poi pian piano svanisce - prosegue - Anzi diventa più grande e non te ne liberi più. Forse tu non hai trovato un uomo come noi due. Io ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito. Ho fatto l'amore solo con lui".

Confessione, quest'ultima, che fa sgranare gli occhi a Sandra: "Quindi hai fatto l'amore con una sola persona?". "Sì", è la risposta di Orietta. A questo punto si inserisce Mara, che scoppia in una grassa risata e dice: "Anche io ho fatto l'amore con un uomo solo dopo che mi sono sposata. Diciamo che sessualmente non sono proprio la Gigina del tango. Insomma, devo dire che non ho rinunciato con fatica".

Di tutt'altra opinione è la Milo: "Io sono una che ha sempre osato. Se provavo qualcosa, un sentimento per qualcuno, non scappavo. Tutti vogliamo essere amati, altrimenti stiamo male. Questa è la nostra fragilità. Non bisogna vergognarsi della propria sessualità, è il sentimento più naturale e sincero".