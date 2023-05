Orietta Berti: "Non sono una santa, ho resistito alle tentazioni. Con Osvaldo ora solo coccole"

Il 1 giugno Orietta Berti festeggerà 80 anni, ma non ha intenzione di fare grandi festeggiamenti, solo un "brindisi veloce". Lo scorso anno invece si trovava sul set di Mille, la hit con Fedez e Achille Lauro, e per l'occasione le regalarono una torta. Nonostante l'età si sente "piena di energia" per questo motivo vaglia tutte "le proposte che arrivano dai giovani: sono loro che mi spingono a fare cose diverse" e quando Berti parla di cose diverse intende un libro di ricette; "Una ricetta con Orietta" un format sviluppato insieme a due blogger e ancora delle cover per i telefono con le sue foto.

Berti non pensava di fare la cantante e guardando la sua carriera sembra quasi impossibile. Negli anni '60 "non era percepito come un qualcosa di serio", però suo padre credeva molto in lei "e mi mandò a scuola di canto: mi aiutò nel trovare sicurezza". Dopo alcuni provini purtroppo il padre venne a mancare e la madre, una "donna pratica" non credeva "in questa strada, così mi fece frequentare un corso per stilisti, visto che nelle nostre zone c'era il boom delle case di abbigliamento", dopo anno però Giorgio Calabrese, un importante autore, la chiamò e le disse che i provini erano andati bene, ma la madre non era d'accordo con quella vita e quindi per convincerla Calabrese si presentò a casa loro e "la convinse a non mandarmi in fabbrica".

"Ho avuto solo un uomo e sono stata felice così. Avrei voluto fare la maestra d'asilo"

Il suo rammarico? È aver iniziato "a fare la cantante per fare un piacere a mio papà senza che lui vedesse che ci ero riuscita". Orietta in realtà voleva fare la maestra d'asilo "ma sarei finita sicuramente in una di quelle fabbriche d’abbigliamento, vista la tenacia di mia mamma, arrivando alla pensione lì. Certo, Osvaldo ci sarebbe stato comunque. Non ho dubbi, lo avrei incontrato senz’altro". E l'incontro con Osvaldo, con il quale è sposata da 56 anni, è avvenuto in una fiera di paese: "L'ho visto tra le bancarelle, me l'hanno presentato e mi sembrava molto più grande di noi per i suoi modi di fare seri". "Gli dissi - racconta al Corriere della Sera Orietta - di venirmi a trovare, che gli avrei fatto il caffè", ma lui le disse che non gli piaceva il caffè. Così da quell'incontro Orietta pensò che lui fosse "antipatico", però poi Osvaldo si presentò a casa sua con "un pezzo di formaggio. A mia nonna questa cosa fece simpatia ma poco dopo mi chiamò in bagno e mi disse di non dargli troppa corda perché era molto magro: 'Mi sa che non è sano'".

Un matrimonio solido che si basa sull'andare d'accordo e il condividere idee, "poi siamo diventati presto soci, abbiamo sempre lavorato insieme. Lui mi faceva da produttore, manager, autista: mi portava dappertutto, sempre lui, anche adesso. Negli anni sono subentrati i figli Otis e Omar. Sono stata tra i primi in Italia a mettermi in proprio". Alla domanda se ci siano mai state tentazioni la grande cantante risponde onestamente: "Non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava. Se stai bene con una persona, perché Farlo? Poi penso sempre che sia una gran fatica nascondere le scappatelle: tutti quelli che lo fanno mi sembrano degli 007, che impegno... Inoltre credo che la serenità che la gente mi attribuisce dipenda dal fatto di aver potuto lavorare stando sempre vicina alla mia famiglia".

Se Iva Zanicchi parla di passione a ogni età Orietta invece parla "di amore, tenerezza, coccole... Ognuno vive l'età alla sua maniera. Quando ho fatto la serie, Quelle brave ragazze, Sandra Milo mi raccontava della sua vita molto piena di amori, meravigliandosi che io avessi avuto un solo uomo. 'Che peccato, non sai cosa ti sei persa', mi aveva detto, ma io sono stata felice così".