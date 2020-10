Ornella Muti vuota il sacco sulla storia con Celentano: "Quel periodo Claudia Mori stava da qualcun altro"

Si allunga di particolari e retroscena il triangolo amoroso Muti-Celentano-Mori. Dopo rumors che si sono rincorsi per decenni, il Molleggiato ha svelato solo qualche anno fa di aver avuto una relazione clandestina con la collega Ornella Muti, esplosa nel 1981 sul set del film 'Innamorato pazzo' e proseguita dietro la macchina da presa per un bel po' di tempo.

Questa rivelazione colse di sorpresa l'attrice, che già recentemente era tornata sull'argomento e adesso lo impreziosisce di ulteriori dettagli. In collegamento con 'Ogni Mattina', su Tv8, Ornella Muti si lascia andare stuzzicata da sua figlia Naike, che le chiede sorniona: "Perché Adriano Celentano, secondo te, si sentiva così solo?". "Perché lei stava da qualcun altro. Così dicevano, ma io non lo so, non c'ero" risponde la Muti sorridendo.

"Tu non c'eri e non ti va di parlare di persone che non ci sono - continua Naike, spazientita quando si parla di questa storia - Era per chiarire questa cosa, perché ne hanno parlato tutti ed è parso brutto. Noi esistiamo, mamma esiste, è una gran signora e la classe non è acqua. Questa cosa è successa perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici".

A CASA DI… #Naike Rivelli e Ornella Muti 🏡

A CASA DI… #Naike Rivelli e Ornella Muti 🏡

ESCLUSIVO - Oggi siamo a casa di Naike con Ornella Muti, che ci ha fatto una rivelazione esclusivissima su Adriano Celentano 😍#TV8 #OgniMattina @AdrianaVolpeTV #adrianocelentano @nayked3 #ornellamuti @DPiervi

October 7, 2020

Ornella Muti sulla relazione con Celentano: "Ero in crisi con mio marito"

Ornella Muti poi chiarisce: "In quel periodo avevo un momento di crisi con mio marito (Federico Fachinetti, padre di suo figlio Andrea, ndr). Ci tengo a dirlo, perché è stato un uomo molto importante per me". Entrambi, dunque, stavano vivendo una crisi coniugale, ed "entrambi avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba, ma non è stato così" conclude Naike Rivelli, che vorrebbe calasse il sipario su questa vicenda (ma poi continua a tirarla fuori).