Ornella Muti e la figlia Naike su Matteo Salvini a Venezia: "I ministri non dovrebbero sfilare sui tappeti rossi"

Naike Rivelli 'intervista' la madre Ornella Muti chiedendole la sua opinione sulla presenza di Matteo Salvini alla Mostra del cinema di Venezia. Il video, condiviso sui social, è anche l'occasione per lanciare un'osservazione su come i red carpet siano cambiati. "I tappeti rossi con tanto di scatto con bacio immortalato sul red carpet. Che grande tristezza vedere a Venezia un papocchio di politica, deejay, rapper e influencer. Per fortuna per quei pochi attori stranieri che vengono per l’unico motivo per cui esiste il festival: il cinema e i film. Il resto è solo show e superficialità", questa la didascalia scritta a corredo del filmato.

E nell'audio del video - in cui si può vedere la grande attrice mentre è a tavola con di fronte a lei un piatto forse contenente una vellutata - possiamo ascoltare l'intervista figlia-madre. "Mamma sai che il ministro del cinema si bacia sul red carpet a Venezia?", chiede provocatoriamente Naike. "Chi è il ministro del cinema?", chiede dunque interessata Ornella. "Matteo Salvini! Non lo sapevi?", quindi risponde Rivelli; "Ma Matteo Salvini non c'entra proprio niente con lo spettacolo", chiosa l'attrice. "Eh però si trovava lì e si baciava con una signora sul tappeto rosso per promuovere il grande momento in Italia. Però lui è il ministro delle infrastrutture, mi sa... Succedono cose molto gravi (probabilmente riferendosi a quanto successo a Brandizzo dove nella notte tra il 30 e il 31 agosto hanno perso la vita cinque operai mentre erano a lavoro)... Che ne pensi?" ha infine domandato alla madre Naike. "Penso che i ministri dovrebbero fare i ministri e non i tappeti rossi", questa la risposta finale di Ornella Muti con la quale si conclude il video.