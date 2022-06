Ornella Muti è di nuovo nonna, l'annuncio senza foto: "I neonati vanno protetti dai social"

Ornella Muti ha annunciato via social di essere diventata di nuovo nonna di un bimbo, Edoardo, figlio di Andrea Facchinetti e della compagna Carol. Una foto che la mostra sorridere al bimbo appena nato di cui, però, mostra appena la manina, è stato il suo personale modo di condividere con i follower la propria gioia, a cui ha spiegato di non voler mostrare il volto del nipotino per un motivo preciso.

"Ecco il quarto nipotino: Edoardo. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social" ha scritto l'attrice a corredo dell'immagine, seguita da un'altra in cui è protagonista insieme al neopapà. Una scelta decisamente controcorrente rispetto alla consuetudine attuale quella di Ornella Muti che tra i messaggi di auguri per la nascita del bambino, ha trovato anche chi si è detto concorde con la motivazione di non mostrare il volto del neonato.

Ornella Muti nonna

Prima di Edoardo, Ornella Muti, 67 anni, ha avuto tre nipoti. Dalla primogeninta Naike Rivelli, il primo, Akash, che ora ha 26 anni, mentre dall'altra figlia, Carolina Facchinetti, altri due bambini, Alessandro e Giulia, nati dall'amore per il marito Andrea Longhi scomparso nel 2020 a causa di un tumore.