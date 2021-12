Ornella Vanoni cade in treno e salta la Prima della Scala

Ornella Vanoni non ha potuto partecipare alla Prima della Scala a causa dei postumi di una caduta. "Ieri l'altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta... Tanto dolore, ma sono a casa" ha fatto sapere la cantante attraverso i suoi canali social: "Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala, con il mio amico Marracash e di non essere domani a Bologna, città che amo molto, all'Anteprima Speciale di 'Senza fine'. Un abbraccio ad Elisa Fuksas e Malcom Pagani. Grazie a I Wonder Pictures e a presto!". Il riferimento è alla presentazione bolognese del docufilm di Elisa Fuksas che la vede protagonista e che è stato svelato in anteprima a settembre alla Mostra di Venezia.

L’assenza di Ornella Vanoni all’evento milanese nella sua prima edizione con il pubblico in platea dopo le chiusure e le restrizioni dello scorso anno, arriva a qualche settimana da un’altra mancata presenza: attesa come conduttrice de Le Iene accanto a Nicola Savino, l’artista 87enne è stata costretta a rimandare per via di alcuni problemi di salute. Al suo posto, Elena Santarelli.

Nell’ultimo periodo Ornella Vanoni è stata impegnata nella promozione di Unica Celebration “Limited” Edition 2022, repack del suo ultimo album "Unica", e ha presenziato alla Milano Music Week e, in tv, a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio.