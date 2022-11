Ornella Vanoni, il primo incontro con il cane: "Ho provato a infilargli il croccantino nel culi**"

Ornella Vanoni show a "Che tempo che fa". La cantante, ospite ieri sera del programma di Rai 3, è arrivata con le stampelle dopo la caduta di qualche settimana fa che le è costata la frattura del femore e si è messa in gioco con la sua proverbiale ironia.

Fazio le ha chiesto se si annoiasse a casa, immaginando che l'amato cagnolino sia un ottimo compagno con cui trascorrere le giornate. Proprio così. I due sono inseparabili e proprio parlando di Ondina (questo il nome del barboncino, ndr), Ornella Vanoni ha raccontato un esilarante aneddoto sul loro primo incontro: "Rientro a casa e vedo questa roba nera, un cane. Allora prendo un croccantino e cerco di infilarglielo dalla parte del culi**". "Hai sbagliato, è una palla di pelo, sono cose che capitano" è intervenuto il conduttore imbarazzato, senza nascondere le risate come il pubblico in studio. A quel punto la cantante ha insistito: "Non si vedeva niente. Non si vedevano gli occhi, non si vedeva il culi**". Una gag che ha fatto subito il giro dei social, scatenando l'ilarità generale.

Nel corso dell'intervista Ornella Vanoni ha parlato anche della sua carriera, sottolineando come a differenza di molte colleghe lei sia rimasta con i piedi ben ancorati a terra: "Non mi sono innamorata di me. Mi piace fare questo lavoro, ma non ho quell'ego pazzesco". Ed è proprio questo, insieme alla sua travolgente simpatia, il motivo per cui il pubblico la ama così tanto.

