Ornella Vanoni: "Dicono che l'ho data via come un freesbe". Poi le parole su Gino Paoli

Il prossimo 22 settembre saranno 90 le primavere di Ornella Vanoni, indiscussa protagonista della musica italiana che negli ultimi tempi, grazie alla sua presenza nel programma di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa, è tornata al centro delle cronache mediatiche per la sua disarmante simpatia. In occasione di un compleanno tanto importante sul settimanale Oggi la cantante si è raccontata in un'intervista che ha rivelato diversi aspetti della carriera e della vita privata: "Ci ho messo tutta la vita a diventare me stessa, ora finalmente non ho più maschere" - ha ammesso - "Mi sono impegnata per invecchiare ridendo. Quella che avete visto da Fazio è la mia natura buffa, infantile, la vera me".

Raffinata e anticonformista, gli amori di Ornella Vanoni - quello con Gino Paoli e con Giorgio Strehler soprattutto - hanno fatto scandalo all'epoca della loro rivelazione: "Per forza, quando mi sono innamorata di Strehler era separato di fatto, ma non esisteva il divorzio. Quando è scoppiato l'amore con Gino Paoli, lui era sposato e io mi sono sposata poco dopo. Una sofferenza tremenda, altro che scandalo", ha confidato Vanoni che oggi con Paoli come con sua moglie mantiene un rapporto: "Tra l'altro Paola, la moglie di Gino, è un'amica ormai, una donna che stimo tantissimo, l'avrei voluta io come moglie".

"Sono sola da quasi 30 anni"

Nonostante la fama e una carriera lunghissima, Ornella Vanoni non vuole sentirsi chiamare star o diva: "Sono una persona che canta e recita, c'è già troppa gente che non sa fare niente e si fa chiamare “star”, per carità". E quando le è stato chiesto della sua sfera sentimentale e dell'indimenticabile sensualità… "Ma ho 90 anni!", ha esclamato: "E poi che barba sta roba che pare che io sia stata una che la dava via come un frisbee, mica era così. Ho avuto dei grandi amori e delle avventure, come tutti". Una grande delusione in amore, però, c'è stata anche abbastanza recentemente: "Sono sola da quasi 30 anni, la mia ultima relazione mi ha profondamente amareggiato. Era un uomo inadatto, aveva un complesso nei miei confronti ma io per tre anni mi sono raccontata che sarebbe cambiato, colpa mia. Vorrei non averlo mai incontrato, è stata una delusione umana, peggio di uno che ti tradisce".

Infine, proprio in vista del suo compleanno, l'interprete di canzoni memorabili come Senza Fine e Tristezza per favore vai via, ha rivelato di avere un grande desiderio: "Fare subacquea. Vorrei immergermi ancora, l'ho sempre amato. Mio figlio, però, non vuole che faccia viaggi e vada lontano, dovrò rinunciare".