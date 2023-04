Ornella Vanoni a Marracash: "Se avessi avuto trent'anni di meno ti avrei sbattuto al muro"

È nata una bella amicizia tra Marracash e Ornella Vanoni. I due cantanti si conoscono da anni e diverse sono state le occasioni in cui entrambi hanno rivolto reciproche dichiarazioni di stima, personale e professionale. L'ultima è arrivata qualche ora fa, con una storia Instagram del rapper 43enne che ha ripreso la cantante durante una loro cena mentre sicura gli dichiara tutto il suo affetto.

"Mi piaci, mi piaci. Te l'ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno… ti avrei sbattuto al muro", le parole ironiche della cantante rivolte a Marracash di fronte a lui: "Ma non saremmo andati d'accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste anche io, un disastro". Il video è diventato virale in poche ore, con gli utenti che lo sottolineano la simpatia di Vanoni che con la sua sincerità espressa in ogni occasione è riuscita a fare breccia anche nelle giovani generazioni: "Maestra di vita", si legge in uno dei commenti.

Di seguito il video di Ornella Vanoni pubblicato da Marracash

La Vanoni che sbuca nella storia di Marracash e gli dice senza preamboli che se avesse avuto anni in meno lo avrebbe sbattuto al muro lei proprio una maestra di vita — rare ? (@DioBenedicaMe) April 16, 2023

Il rapporto tra Ornella Vanoni a Marracash

Ornella Vanoni ha ammesso con franchezza che quando conobbe Marracash perse "completamente la testa". "È una super amica", il commento del rapper durante un'intervista insieme ai microfoni di RadioDeejay lo scorso dicembre: "Mi disse che l'amore esiste ma non è riuscita ad avere una storia lunga". Già nel 2019 c'era stata la bella dichiarazione di affetto sui social: "Vanoni e Marracash. Un futuro certissimo", scriveva la cantante, di recente protagonista di una puntata di Belve dove, ancora una volta, aveva colpito il pubblico con la sua spiazzante sincerità.