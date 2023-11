Ornella Vanoni parla del nipote: "Per me è come uno Xanax". Poi la frecciata alla Rai

Ornella Vanoni, 89 anni, non si ferma mai. L'1 dicembre uscirà il suo nuovo disco live "Calma rivoluzionaria live 2023" in cui ha collaborato con Samuele Bersani, i due hanno duettato su una riscrittura del testo del brano Calma di Marisa Monte. A volere fortemente questo duetto è stata Vanoni che considera Bersani "l’ultimo dei cantautori, finito Samuele vediamo cosa resta", dichiara al Corriere della Sera.

Sempre l'1 dicembre incontrerà i suoi fan a Milano, poi il 5 a Roma. "Cosa sto a casa a fare? Non so fare l’uncinetto e non so giocare a carte", afferma Vanoni spiegando il perché sia sempre in movimento. Nonostante sembri instancabile ammette di essere "stancabilissima". "Certe volte mi dico 'adesso muoio di stanchezza, prima del giorno stabilito'". Il suo segreto per lavorare è dormire bene e la sua arma segreta è il nipote Matteo: "Succede se sento la voce di mio nipote. Quando mi chiama è come se avessi preso uno Xanax, calma tutto. Ha 27 anni, è grande e grosso, e quando mi abbraccia è la cosa più bella del mondo". Vanoni non parla spesso né del figlio né dei nipoti, Matteo e Camilla, ma per loro prova un immenso amore.

Il commento pungente sulla Rai

Vanoni, inoltre, è ospite fissa di Che tempo che fa sul Nove e sul successo di Fabio Fazio non aveva grandi dubbi. "Va molto bene, Fazio è contento. C’è un’atmosfera rilassata che mi piace. È un grande successo e la Rai, a furia di gente che va via o che manda via, c’ha poco da proporre". Una stoccata alla tv pubblica che si è lasciata sfuggire importanti nomi come Bianca Berlinguer, Corrado Augias, Lucia Annunziata...