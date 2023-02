Ornella Vanoni contro Rosa Chemical: "Non tutti i giovani sono così inutili"

Di Rosa Chemical si continua a parlare anche ora che il Festival di Sanremo si è abbondantemente concluso. E non per il testo della sua canzone Made in Italy che oggi appare come il flebile sottofondo di una presenza ben più rumorosa di una melodia, ma per il contributo determinante allo show che ha distratto dalla gara nella serata finale e pure per l'ignoranza su chi sia Sergio Mattarella palesata nei giorni successivi.

Dopo il twerking con Fedez in prima fila, il bacio stampato sul palco dell'Ariston, il cosiddetto monologo sull'amore a Le Iene, del cantante 25enne si è parlato anche per l'intervista rilasciata a Diego Bianchi che ha palesemente sconfessato l'importante lacuna sul ruolo ricoperto dal Presidente della Repubblica, smascherata nel video di Propaganda Live e molto commentata sui social. Uno sconcerto pressoché corale quello provocato negli utenti che hanno ascoltato il dialogo tra il conduttore di La7 e Rosa Chemical, condiviso da Selvaggia Lucarelli e commentato anche da Ornella Vanoni con un tweet che ha raggiunto migliaia di like.

"O è scemo o ci fa. Comunque è un caso estremo e non tutti i giovani sono così inutili" ha scritto la cantante con quella ormai proverbiale schiettezza che, anche stavolta, ha trovato d'accordo moltissimi fan. Lucarelli compresa che a lei dedica il suo semplice, ma eloquente "Ti amo".