Ornella Vanoni sul sesso: "Oggi i ragazzi non scop*no mai, menomale che sono nata prima"

Sembra proprio che Ornella Vanoni sia felice di essere nata nel 1934, un'epoca in cui gli uomini, a detta sua, sapevano davvero corteggiare le donne e soddisfarle anche sessualmente. La cantante di 88 anni, nota per le sue iconiche battute, spesso a sfondo sessuale, è non solo una leggenda della musica italiana ma anche uno dei personaggi più irriverenti del piccolo schermo e sempre pronto a esprimere il suo pensiero senza peli sulla lingua o paura di essere giudicata.

L'ultima uscita della Vanoni? È arrivata in occasione di un concerto all'Auditorium della Conciliazione di Roma, Le donne e la musica, dove Ornella ha riproposto molti dei suoi grandi successi musicali e si è anche lasciata andare a delle dichiarazioni nel confronti dei giovani e del loro rapporto con il sesso, parole che hanno fatto subito il giro del web.

Ornella, infatti, durante una pausa tra una canzone e l'altra, ha voluto sottolineare, sul palcoscenico, la sua gioia nell'essere nata in un'epoca in cui gli uomini non erano timidi e insicuri come oggi e dove l'amore e la sessualità erano vissuti con molta più libertà e spontaneità di quanto non lo siano oggi.

"Oggi tante ragazze mi dicono che gli uomini sono tutti timidi e insicuri, che non si sco*a mai. Ai miei tempi ci si incontrava, ci si piaceva e via. Menomale che sono nata prima", ha dichiarato Ornella davanti ai suoi fan.

Una frase che ha colpito tutti scatenando qualche sorriso divertito ma anche una riflessione più profonda sul fatto che forse, oggi, qualcosa da migliorare nell'atteggiamento dei più giovani ci sia davvero.