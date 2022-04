Ornella Vanoni cancella tutti i concerti: "Sento le voci, ho bisogno di riposo"

È "molto felice" di ricevere il Premio Speciale Tenco a Sanremo. Ma Ornella Vanoni per il resto dell'estate si riposerà: niente concerti, salvo la partecipazione al Primo Maggio con un brano di Chico Buarque e quella al concerto-tributo per Lucio Dalla all'Arena di Verona. Lo annuncia la stessa artista 87enne, raccontando sui social di non sentirsi in perfetta forma: "Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo!", ha scritto su Facebook.