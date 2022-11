Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, il cielo è ottimale per i cuori solitari che possono fare incontri speciali. Sul lavoro bel momento per i contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2022: Toro

Cari toro, attenzione in amore perché c'è un bel po' di nervosismo. Sul lavoro vi sentite sotto pressione ma piano piano le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, ci vuole più attenzione in amore, soprattutto alle parole. Sul lavoro valutate i pro e contro delle nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna opposta porta un po' di cattivo umore, attenzione. Sul lavoro studiate e preparatevi, soprattutto se avete un colloquio importante da fare.



