"Mi ha dato preoccupazioni". Le confessioni del padre di Elettra Lamborghini, per la prima volta

Fino ad oggi aveva tenuto il riserbo, ma adesso Antonino "Tonino" Lamborghini, padre della cantante e showgirl Elettra, racconta un po' come ha vissuto l'ascesa della ragazza nel mondo dello spettacolo. Lo fa in un'intervista in cui ammette che sì, la ragazza le ha dato qualche pensiero ma che, in buona sostanza, "ha avuto ragione lei" ad incamponirsi rispetto all'idea di sfondare nel mondo della musica.

Erede della famosa dinastia automobilista, classe 1947, Tonino ha faticato ad accettare l'idea che la figlia debuttasse nello showbiz, soprattutto all'inizio. "In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni", ammette al magazine F, nel numero in edicola questa settimana. "Sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva". E così, sin da piccola, Elettra coinvolgeva le sorelle in allestimenti e spettacoli. Per poi fare sul serio una volta diventata adolescente: "Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare: Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager", prosegue ancora il manager.

Quindi il mea culpa ora che Elettra è riuscita a raggiungere il tanto agognato successo nel mondo della musica e della tv. "Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote, ma non ci sono riusciti. Devo ammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva costruito il suo percorso, la serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me", è la conclusione. E ancora: "È stata brava, ha avuto ragione lei". Parole che, siamo certi, faranno un gran piacere ad Elettra. Oggi la sua bambina è diventata una donna, ha una trasmissione in onda su Nove, Only Fan - Show comico ed è moglie del dj Afrojack. E chissà, magari presto lo renderà nonno.

Tonino Lamborghini nasce a Cento (Ferrara) il 13 Ottobre del 1947 ed è l’erede della dinastia Lamborghini, una famiglia celebre per aver creato negli anni ’50-80 un impero industriale nel campo meccanico e automobilistico.

Nel 1974 consegue la laurea in Scienze Politiche Economiche presso l’Università di Bologna per poi entrare subito nelle aziende di famiglia diventando prima presidente di Lamborghini Oleodinamica S.p.A. e, qualche anno più tardi, anche vicepresidente e presidente di Lamborghini CALOR S.p.A.