Anche il padre di Fedez provato dalla separazione del figlio da Chiara: il video

Chiara Ferragni e Fedez avevano da pochi mesi finito di fare il trasloco nel loro lussuoso super attico che boom è scoppiata la crisi. I due al momento vivono separati: Chiara Ferragni ha comprato una nuova, grande, pianta per l'appartamento nel quartiere CityLife di Milano, mentre Federico mostra le sistemazioni di fortuna dei suoi panni che non hanno più a disposizione una mega cabina armadio fatta su misura.

Il rapper ha alloggiato in un Airbnb per un periodo, ma adesso ha trovato la dimora (da 400 mq) che accoglierà lui e i suoi figli. Leone e Vittoria adesso sono a Dubai con la madre e così senza le incombenze da padre Federico si sta dedicando al trasloco nel nuovo "nido". E chi lo aiuta? Il padre, Franco Lucia, che sembrerebbe essere molto provato da questa separazione.

Fedez ha pubblicato una storia Instagram in cui ha inquadrato prima se stesso e poi il padre: i due erano in un ascensore insieme ad alcuni scatoloni. "Guardate la felicità nei suoi occhi - scherza Federico prendendo in giro il papà -, che deve fare un altro trasloco in un mese. Volevi goderti la pensione eh? E invece!!!". Franco non ha potuto che dare ragione al figlio sottolineando che è già a quota 4 o 5 trasferimenti.