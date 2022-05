Adesso il papà di Fedez insegna a cucinare: i primi video (virali) in versione chef

Dopo una gavetta ai fornelli dei Ferragnez, Franco Lucia è pronto a fare sul serio. E' stato proprio lui, ex orafo e padre di Fedez, ad allietare i palati del figlio e della relativa famiglia con ricette spesso raccontate dai commensali sui social. Ed ora, proprio sui social, imposta un vero e proprio canale TikTok in cui dà consigli culinari nelle vesti di cuoco. Due i video caricati fino ad ora, oltre 17mila follower per il profilo "TheRealFrancoLucia". Tra le ricette caricate, il salmone in crosta di patate, "una ricetta semplicissima che fa sempre la sorella di Tati" (Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez, detta Tatiana). E "un trucchetto per realizzare l'uovo in camicia", che ha già raggiunto oltre 125mila visualizzazioni. Una Benedetta Rossi in pantaloni.

@realfrancolucia Guarda che Rubett - Salmone in crosta di patate ?( La ricetta della Giosiana)******************************Salmone 2 patate Mediemezzo spicchio d’aglioq.b. Saleq.b. Olio extravergine d'olivaTimo ? suono originale - realfrancolucia