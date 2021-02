Il padre di Serena Enardu ricoverato d'urgenza: "Ieri non riusciva a parlare, è dura non stargli vicino"

Le due ex troniste di Uomini e donne hanno raccontato ai followers di essere molto preoccupate per il padre. Non hanno esplicitato il motivo ma hanno semplicemente detto che è stato sottoposto a trasfusione

Sono momenti di grande apprensione per Elga e Serena Enardu. Le due ex troniste sarde di Uomini e Donne hanno raccontato ai followers che il loro padre ha avuto un ricovero d'urgenza. Non hanno reso noti i motivi del ricovero ma hanno parlato di trasfusioni e di accertamenti in corso. "Lo abbiamo sentito al telefono e, dalla voce, possiamo assicurarvi che sta meglio", ha raccontato questa mattina Serena tra le Instagram Stories, "Ieri biascicava, oggi parla meglio".

"La cosa più assurda - prosegue Serena - è che è difficile non poter andare a trovarlo e non poterlo assistere come si dovrebbe, ma questo fa parte di questo momento storico allucinante. La nostra unica speranza è che esca presto e che presto potremmo coccolarcelo noi". Con l'occasione, le due sorelle hanno voluto ringraziare gli angeli che si sono tempestivamente presi cura del padre, tre sanitari donne, che si sono precipitate sul posto in ambulanza e hanno trasportato il paziente all'ospedale Broztu di Cagliari.

Non solo, un pensiero è andato alle tante persone che donano il sangue, e che hanno permesso di curare papà Giorgio.

Ad oggi le cose sembrano andare meglio ma papà Enardu rimane ricoverato per accertamenti. Questo ricovero arriva esattamente un anno dopo un intervento molto invasivo dopo una diagnosi pesantissima: adenocarcinoma polmonare che, come raccontò Serena, aveva portato i medici a togliere due lobi polmonari e una ghiandola surrenale.

"Aveva diverse metastasi e ci avevano dato pochissime possibilità - aveva raccontato l'ex tronista - Per fortuna è andato diversamente, oggi sta meglio. Sta benissimo, gli hanno addirittura interrotto la terapia che faceva ogni ventun giorni a Milano".