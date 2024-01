Stefano De Martino, per la prima volta suo padre si espone: la frecciata a Belen

Sull'affaire Stefano De Martino-Belen Rodriguez per la prima volta sembrerebbe essersi espresso il padre dell'ex ballerino. Enrico De Martino, com'è stato segnalato a Deianira Marzano, l'esperta di gossip, ha condiviso un tiktok che potrebbe essere collegato alla sua ex nuora.

Belen infatti ha aperto il vaso di Pandora solo pochi giorni fa dando conferma ad una supposizione che per anni è aleggiata intorno a Stefano: il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi. "Confermo", ha scritto Belen rispondendo alla domanda di un follower e da quel momento il gossip non si è mai più placato.

Nel filmato pubblicato dal signor De Martino si vede un tubetto di crema con scritto sopra "Bruciacul- per persone invidiose, dedicata a tutti i rosiconi e li rende più collaborativi". Se il messaggio fosse davvero riferito a Belen sarebbe una presa di posizione importante e questa reazione arriva proprio in un momento in cui né Stefano né Marcuzzi hanno alcuna intenzione di rispondere.

Belen al momento si trova ancora in Argentina, insieme ai figli e al compagno Elio Lorenzoni. Ed è stato proprio lui ad accompagnarla, e a realizzare il video, alla sua vecchia casa: quella in cui ha vissuto a partire dai suoi 15 anni. Una casa umile nella quale però è stata felice nonostante tutte le difficoltà. E proprio come allora, oggi Rodriguez ha ritrovato il sorriso dopo aver "toccato il fondo".