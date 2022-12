Pago e Serena Enardu sono tornati insieme. Lui: "Ci son cascato di nuovo"

Le voci giravano già da un po' ma è stata una storia su instagram, apparentemente innocente, a far accendere di nuovo il gossip sul ritorno di fiamma di una delle coppie più altalenanti del piccolo schermo. Stiamo parlando di Pago e Serena Enardu, il cantante, nonché ex marito di Miriana Trevisan, e l'ex tronista sarda di Uomini e Donne sembra proprio siano tornati a fare coppia fissa dopo diversi tira e molla. I due, che sono stati insieme per ben sette anni prima di lasciarsi definitivamente nel 2021 dopo diversi tentativi di riavvicinamento sempre falliti, questa volta ce l'avrebbero fatta. Chi ce lo dice? Loro stessi. Pago e Serena, infatti, sarebbero stati "traditi" da una storia Instagram pubblicata da Pago che non lascerebbe spazio a fraintendimenti.

Il cantante, infatti, ha pubblicato un'immagine che lo vede disteso, in costume, con affianco la sua ex fiamma Serena e ha accompagnato l'immagine con la scritta: "Ci son cascato di nuovo", in riferimento alla canzone di Achille Lauro ma anche alla loro nuova e si spera duratura frequentazione.

Questa frase, infatti, ha lasciato intendere l'intenzione dei due di darsi una seconda chance come coppia e provare a mettere le pezze a un amore che sembrava finito per sempre ma che, in qualche modo, avrebbe ritrovato la scintilla.

Durerà questa volta tra Pago e Serena? Non ci resta che aspettare che il tempo ci dia una risposta definitiva.