Serena Enardu e Pago si lasciano definitivamente: "Non ce l'abbiamo fatta, rassegniamoci"

La fiamma sembrava essersi riaccesa ma a quanto pare il fuoco non ha continuato ad ardere e il film di Pago e Serena Enardu è arrivato ai titoli di coda. L'ufficialità arriva dalle dichiarazioni via social dell'ex tronista, quasi pentita di aver condiviso (qualche tempo fa) con i followers un riavvicinamento con Pacifico. "Purtroppo non ce l'abbiamo fatto - racconta l'ex tronista - abbiamo provato in tutti i modi ma niente...Ad un certo punto bisogna rassegnarsi, l'accanimento terapeutico non porta da nessuna parte e quindi...Sono single".

Una storia che arriva al capolinea dopo sette anni di alti e bassi dove l'ago della bilancia sono stati spesso gli atteggiamenti dell'una e dell'altro.

L'ultima volta che era apparsi insieme è stato subito dopo il Gf vip ma tempo qualche mese ed era arrivata una nuova rottura. Nelle ultime settimane la sarda aveva parlato di riavvicinamento ma a quanto pare, è durato poco.

Eppure nelle ultime dichiarazioni di Serena si legge una vena polemica quando parla di "strumentalizzazioni", "di persone che non voglion essere citate", "di non voler alimentare il gossip con l'intento di distruggere la carriera di qualcun'altro". Parole che lasciano pensare ad un'altra rottura "violenta".