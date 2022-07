"Fai il bravo o ti spacco i denti", il fan gli tocca la pancia e il trapper Paky lo minaccia

"Mo ti facciamo fare una figura di mer** davanti a tutti fra, ti spacchiamo tutti i denti. Io ti spacco tutti i denti, hai capito? Fa' o brav'". Sono queste le parole di minaccia di Paky, il trapper napoletano che, durante un suo concerto in una nota discoteca di Riccione, ha minacciato un fan che, da bordo palco, gli avrebbe toccato la pancia. Il ventiduenne, all'anagrafe Vincenzo Mattera e noto per aver provocato, durante il concerto LoveMi di Fedez, le iconiche espressioni dell'addetto alla sicurezza Ivano diventate poi popolarissimi meme, torna al centro delle polemiche, per questo gesto aggressivo immortalato in un video che sta già facendo il giro sui social. Paky, infatti, dopo aver terminato l'esibizione di uno dei suoi brani, si è avvicinato al ragazzo e, prendendolo da dietro la testa, lo ha minacciato, davanti a tutti, di spaccargli i denti.

A pubblicare su Tik Tok il video dell'episodio è stato il ragazzo vittima della minaccia, Riccardo Borroni, che ha voluto mostrare a tutti quanto accaduto la sera prima al concerto di Paky e, in pochissime ore, ha raggiunto oltre 135mila visualizzazioni e tantissimi commenti.

Non è la prima volta che il cantante di Rozzi finisce al centro delle polemiche per gesti aggressivi durante i concerti. Qualche mese fa, infatti, in un live con Shiva, aveva lanciato un microfono su un fan che stava disturbando il collega. Per ora, il cantante non ha ancora commentato la vicenda.